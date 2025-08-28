Gp d'Olanda, Verstappen: "Non lotto per titolo, ma trovare motivazioni non è difficile"

Parola poi a Lando Norris. "La pausa estiva è andata bene, sono stato con gli amici e giocato a golf. Belle vacanze. Ripartiamo ora e siamo in un'ottima fase, con i risultati che sono tornati favorevoli - ha spiegato il pilota della McLaren -. Ma ci sono state, ci sono e ci saranno sempre cose da migliorare. Ma sono pronto a ripartire". "Concentrazione massima e l'approccio è quello di una gara alla volta. Non sarà mai semplice, a Budapest le Ferrari erano forti e ci aspettano delle battaglie, anche tra noi piloti della McLaren". "Come team siamo stati più forti finora, ma gli altri sono cresciuti. Il gap non è sempre ampio e non sarà mai facile fino alla fine, non possiamo stare tranquilli ma attenderci gare dure", ha aggiunto.