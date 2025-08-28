Gp d'Olanda, Verstappen: "Non lotto per titolo, ma trovare motivazioni non è difficile"

Norris è carico: "Pronto a ripartire, le ultime vittorie non mi condizionano. Ci aspettano delle battaglie"
Max Verstappen promette battaglia in vista del Gp d'Olanda. "Non lotto per il titolo rispetto al passato, ma trovare la motivazione non è difficile - ha dichiarato il pilota della Red Bull -. Non sempre si può vincere, quel momento è arrivato ora. Però non avrebbe senso essere frustrato. Dobbiamo guardare alla macchina e capire come progredire per il futuro. Ed è ciò che stiamo facendo". "Cercherò di sfruttare al meglio questa seconda parte della stagione, e le opportunità anche per capire di più la macchina - ha aggiunto -. Voglio comprendere dove trovare più prestazione con la vettura".
"In Ungheria non è stato un gran weekend, ma spero saremo più vicini agli altri stavolta - ha proseguito Max -. Non credo possa essere la gara migliore per noi, ma qualche incognita potrebbe darci una mano. Le piste con curve più ad alta velocità saranno più favorevoli a noi". "In Olanda l'atmosfera è speciale, mi fa piacere vedere quanto si divertano qui - ha aggiunto -. È un gigantesco party".
Poi qualche battuta sulle notizie e le indiscrezioni che circolano nel paddock attorno al mercato-piloti. "Ho scritto a Perez, felice che torni a correre con Cadillac da titolare dalla prossima stagione - ha dichiarato Verstappen -. Come andrà Checo? Molto dipenderà dalla vettura, ma sono certo del suo entusiasmo". ""Le voci su Alex Palou come compagno in Red Bull nel 2026? Lo conosco dai kart, in IndyCar è stato impressionante finora, ma non so dire come potrebbe andare in F1 - ha continuato l'olandese -. Viceversa, si potrebbe dire lo stesso di me, chissà come andrei io in IndyCar...".
Parola poi a Lando Norris. "La pausa estiva è andata bene, sono stato con gli amici e giocato a golf. Belle vacanze. Ripartiamo ora e siamo in un'ottima fase, con i risultati che sono tornati favorevoli - ha spiegato il pilota della McLaren -. Ma ci sono state, ci sono e ci saranno sempre cose da migliorare. Ma sono pronto a ripartire". "Concentrazione massima e l'approccio è quello di una gara alla volta. Non sarà mai semplice, a Budapest le Ferrari erano forti e ci aspettano delle battaglie, anche tra noi piloti della McLaren". "Come team siamo stati più forti finora, ma gli altri sono cresciuti. Il gap non è sempre ampio e non sarà mai facile fino alla fine, non possiamo stare tranquilli ma attenderci gare dure", ha aggiunto.
"Le ultime vittorie non mi condizionano. Devo resettare e affrontare una gara alla volta - ha proseguito Norris -. Affronto i migliori piloti del mondo, ci sono tante variabili e fare due gare buone non vuol dire automaticamente averne una terza". "In alcuni momenti avrei potuto prendere decisioni migliori, penso alla qualifica Sprint in Cina. Se avessi evitato il bloccaggio forse sarebbe stato sufficiente per la pole e non avrei perso 8 punti. E così in Canada… - ha concluso -. Però non direi che li rimpiango quei momenti, ma avrei voluto prendere decisioni diverse. Ma è la vita e s'impara anche così".
