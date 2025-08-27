Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
Formula 1

Ferrari, Vasseur: "Pile ricaricate, in Olanda vogliamo mantenere il trend positivo"

Il team principal di Maranello: "Charles e Lewis sono pronti e la squadra è concentrata al massimo"

27 Ago 2025 - 12:15
© IPA

© IPA

La Formula 1 torna in pista nel weekend dopo la pausa estiva e la Ferrari riparte dalla difficile trasferta in Ungheria, iniziata bene e finita male. "Torniamo in pista dopo la pausa estiva, che ha permesso alla squadra e ai piloti di ricaricare le batterie, pronti ad affrontare una fase finale di stagione molto intensa. In Olanda vogliamo mantenere il trend positivo costruito nelle ultime gare, nelle quali abbiamo compiuto dei progressi in termini di competitività", ha detto il team principal Frederic Vasseur.

Il piano per l'Olanda è chiaro: "Charles e Lewis sono pronti e la squadra è concentrata al massimo, determinata a metterli nelle migliori condizioni per ottenere buoni risultati già nelle qualifiche, che a Zandvoort sono particolarmente importanti, visto quanto è difficile sorpassare qui".

Leggi anche

Il Mondiale riparte da casa Verstappen, Ferrari a caccia della prima vittoria

Con i suoi 4.259 metri da percorrere per 72 giri, Zandvoort è una pista tanto affascinante quanto impegnativa. Costruito letteralmente sulla sabbia, il tracciato è spesso spazzato dal vento che può influenzare la guida e depositare sabbia sull’asfalto, riducendo l’aderenza. Tra i suoi tratti più iconici spiccano le due curve sopraelevate: la Hugenholtzbocht (curva 3) e la Arie Luyendykbocht (curva 14), con un’inclinazione rispettivamente di 19° e 18°, che permettono ai piloti di affrontarle a velocità molto elevate. Da ricordare anche la celebre Tarzanbocht (curva 1), secco tornante a destra in fondo al rettilineo principale che offre una delle poche reali opportunità di sorpasso grazie al DRS.

Zandvoort richiede un livello di carico aerodinamico medio-alto e una gestione accurata degli pneumatici, messi a dura prova da un asfalto particolarmente esigente. Con una carreggiata stretta e un disegno tortuoso, i sorpassi sono molto complessi: sarà dunque fondamentale ottenere una buona posizione in qualifica. La pista dispone di due zone DRS, una sul rettilineo principale, con la possibilità di aprire l’ala fin dall’ultima curva parabolica, e l’altra tra le curve 10 e 11.

vasseur
ferrari
f1

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:38
31 anni senza Senna

31 anni senza Senna

01:21
Cadillac in Formula 1

Cadillac in Formula 1

00:10
Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

00:17
Hulkenberg fa la storia e la piccola figlia impazzisce

Hulkenberg fa la storia e la piccola figlia impazzisce

01:19
Antonelli diplomato

Antonelli, che traguardo: si è diplomato

00:37
rbroma

Una Red Bull da F1, una bici e il Colosseo: è showrun al Giro d'Italia

00:08
Carlos Sainz, che assist!

Carlos Sainz, che assist!

00:17
Leclerc svela il casco per il GP di Monaco

Leclerc svela il casco per il GP di Monaco

00:41
Che gita di classe! Kimi porta i suoi compagni di scuola in pista a Imola

Che gita di classe! Kimi porta i suoi compagni di scuola in pista a Imola

00:18
Kimi Antonelli non vede l'ora di scendere in pista a Imola

Kimi Antonelli non vede l'ora di scendere in pista a Imola

01:36

Leclerc e Hamilton costruiscono la loro SF-24... di mattoncini

03:52
Parata auto Lego F1 Miami

Da Leclerc a Verstappen: i piloti di Formula 1 guidano Lego a Miami

00:18
Hamilton show al Met Gala

Hamilton show al Met Gala

00:21
Hamilton e Leclerc mostrano i loro talenti calcistici

Hamilton e Leclerc mostrano il loro talento calcistico

00:08
Norris a Miami con un casco da...discoteca!

Norris a Miami con un casco da... discoteca!

01:38
31 anni senza Senna

31 anni senza Senna

I più visti di Formula 1

Cadillac punta sull'esperienza con Bottas e Perez

Max vs Lewis, sfida infinita: il duello mondiale gara per gara

Il Mondiale riparte da casa Verstappen, Ferrari a caccia della prima vittoria

Stella avverte la McLaren: "La Ferrari lotterà con noi per la vittoria nel finale di stagione"

Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

La Malesia rinuncia a ospitare un GP nel prossimo futuro

Notizie del giorno
Vedi tutti
Doncic sa fare tutto
15:01
Doncic sa fare tutto
Florenzi, addio al calcio da brividi
15:01
Florenzi, addio al calcio da brividi
MCH MATIC DAY SASSUOLO MCH
14:57
Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo
Marcelo, nuovo show
14:52
Marcelo, nuovo show
Jacopo Fazzini
14:48
Fiorentina, Fazzini: "Concorrenza mi fa crescere, Conference nostro obiettivo"