Milan, è il giorno di Nkunku: via alle visite mediche, poi la firma, L'esordio col Bologna

La punta, che ha vissuto il suo momento d'oro nel Lipsia nella stagione 2022/2023 (23 gol in 36 presenze), è passata al Chelsea nel luglio del 2023: con i Blues ha messo a segno 18 gol in 62 presenze in tutte le competizioni, penalizzato anche da qualche infortunio di troppo. Protagonista anche nel recente Mondiale per Club, il classe 1997 cresciuto nel Psg si allenerà durante la sosta a Milanello per essere poi disponibile in vista della terza giornata di Serie A quando il Milan affronterà il Bologna a San Siro.