Milan, è il giorno di Nkunku: via alle visite mediche, poi la firma, L'esordio col Bologna

© IPA
© IPA
Il francese si allenerà durante la sosta a Milanello
© IPA
© IPA
È Christopher Nkunku il primo rinforzo del Milan in attacco in questo rush finale di mercato. Per il francese, arrivato nella tarda serata di giovedì a Linate, i rossoneri sborseranno la bellezza di 42 milioni di euro, bonus compresi. Nel giorno che vede il Milan scendere in campo a Lecce, l'ex Psg, cercato con insistenza anche dal Bayern Monaco ma solo in prestito, svolgerà l'iter propedeutico alla firma sul contratto. Firma su un contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione.
VIA ALLE VISITE MEDICHE ALLA MADONNINA
Poco dopo le ore 9 Nkunku è arrivato alla clinica La Madonnina in zona Porta Romana per svolgere le visite mediche. A seguire l'idoneità sportiva al Centro Ambrosiano. La firma a Casa Milan è programmata per il primo pomeriggio.
I NUMERI E I PROSSIMI PASSI
La punta, che ha vissuto il suo momento d'oro nel Lipsia nella stagione 2022/2023 (23 gol in 36 presenze), è passata al Chelsea nel luglio del 2023: con i Blues ha messo a segno 18 gol in 62 presenze in tutte le competizioni, penalizzato anche da qualche infortunio di troppo. Protagonista anche nel recente Mondiale per Club, il classe 1997 cresciuto nel Psg si allenerà durante la sosta a Milanello per essere poi disponibile in vista della terza giornata di Serie A quando il Milan affronterà il Bologna a San Siro.
Commenti (0)