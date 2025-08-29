Sassuolo: Missori in prestito all'Avellino

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dall’ U.S. Sassuolo Calcio, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Missori. Nato a Roma il 24 marzo 2004 è cresciuto nelle giovanili del club capitolino per poi passare al Sassuolo. Oltre alle esperienze nei settori giovanili e con tutte le nazionali italiane (dall’Under 15 all’Under 20), tra i professionisti ha esordito in serie A con la Roma nella stagione 2022/2023 mettendo insieme 3 presenze. Dopo il trasferimento al Sassuolo ha collezionato 16 presenze con il club neroverde tra serie A, serie B e Coppa Italia. Benvenuto in Irpinia Filippo!".