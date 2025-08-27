McLaren, Stella scommette sul rosso: "Ce la dovremo vedere con la Ferrari nel finale di stagione"

Sotto il cielo nuvoloso e con le basse temperature dell'Hungaroring, Charles Leclerc aveva ottenuto la sua prima pole position di quest'anno, sia per lui che per la Ferrari, per poi guidare il primo stint di gara, almeno finché i problemi alla vettura non lo hanno frenato. "Stava gestendo la gara con una certa sicurezza. Non sono sorpreso, perché la Ferrari è stata competitiva nelle ultime gare - ha sottolineato Stella - Sono stati competitivi sull'asciutto a Silverstone, sono stati competitivi in ;;Belgio. In qualche modo, questo non si è sperò concretizzato appieno".