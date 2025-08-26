Il Mondiale riparte da casa Verstappen, Ferrari a caccia della prima vittoria

Resta da dire, in ambito top four, della Mercedes. Diciannove anni appena compiuti (lunedì 25 agosto), Andrea Kimi Antonelli faceva il suo esordio sulla Mercedes in un weekend di gara poco più di un anno fa: venerdì 30 agosto nel primo turno di prove libere del Gran Premio d'Italia. Quel primo giro di giostra (una manciata in realtà) al volante della W15 momentaneamente lasciata libera da Hamilton si chiuse molto presto con un incidente da... overfeeling (come usa dire oggi) e adrenalina alla curva Alboreto. In dodici mesi di asfalto ne è corso tanto sotto le ruote della Freccia d'Argento guidata da Antonelli. Zandvoort subito e Monza domenica 7 settembre sono entrambi scenari...necessari perfetti per un rilancio di AKA che, dopo un grande avvio di stagione (e di carriera nel Mondiale) con un bottino di quarantotto punti nei primi sei GP si è comer dire "incartato", aggiugendone solo altri sedici negli otto GP successivi, quindici dei quali grazie al suo primo podio iridato: terzo nel GP del Canada. Tempo insomma per Kimi di rilanciare il suo gioco, con l'obiettivo di riequilibrare il pesante (per lui) confronto interno con George Russell (attualmente172 punti a 64) e di rimettere piede sul podio, magari facendo un ulteriore passo verso l'alto, oppure anche due! La chance potrebbe statisticamente presentarsi in uno dei nove appuntamenti che mancano al sipario stagionale, occorre "solo" trovarsi nella posizione giusta per approfittarne!