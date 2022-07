GP Francia, un'altra penalità per Sainz: quarta power unit, lo spagnolo parte dal fondo

© Getty Images

Sarà un GP di Francia da costruire in rimonta per Carlos Sainz, costretto a partire dal fondo della griglia dopo la sostituzione della quarta power unit sulla sua Ferrari F1-75. Dopo aver sostituito la centralina venerdì, con tanto di penalità di dieci posizioni, dal box di Maranello è arrivata la decisione di mettere mano anche al motore endotermico, turbo compressore, MGU-H e MGU-K facendo quindi scattare la penalità e l'ultima posizione per la gara del Paul Ricard a Le Castellet.