GP Francia, Leclerc: "Non posso permettermi questi errori". Sainz: "Avevo il passo per vincere"

Una domenica da dimenticare per Charles Leclerc, che al 17° giro del GP di Francia è andato in testacoda buttando alle ortiche le possibilità di successo che stavano emergendo in gara. Errore grossolano per il pilota Ferrari, che si è preso tutte le responsabilità per l'ennesimo zero in stagione: "Non posso fare questi errori, sono a un livello alto e fare così è inaccettabile. Se a fine campionato perderò il titolo per 32 punti saranno punti persi da me tra qui e Imola".

"Non c'entra niente l'affidabilità, dopo l'impatto non ha funzionato più la retromarcia e non sono riuscito a rientrare. Spingiamo tutti, non è una scusa" ha sottolineato Leclerc in zona interviste.

Dopo una super rimonta Carlos Sainz chiude invece al quinto posto: "La gomma media mi ha permesso di fare tanti sorpassi, poi al momento del pit è arrivata la decisione giusta per riuscire a finire la gara. Non sarà stata la gara perfetta, forse con qualcosa in più potevamo lottare. I numeri dicevano che le gomme non sarebbero arrivate alla fine, ma io volevo giocarmela. Analizzeremo cosa si poteva fare meglio, ho seguito l'ordine del muretto. Peccato, avevo il passo per vincere senza la penalità. Sono contento, ma volevo di più".

BINOTTO: "MONDIALE COMPLICATO, MA NON IMPOSSIBILE"

Mattia Binotto, team principal Ferrari, ha analizzato così la gara: "Ho parlato con Leclerc, non condivido con lui il pensiero sui punti persi perché possiamo ancora guadagnarne tanti. Possiamo vincere, ci sono ancora 10 gare e possiamo farlo. Avevamo la meglio sulle Red Bull, la macchina è competitiva e quindi possiamo voltare pagina fiduciosi perché noi gli diamo la massima fiducia. Abbiamo guardato tutto con gli ingegneri, ora c'è il sorriso per conquistare una doppietta in Ungheria. La gestione delle gomme è stata super, con le medie abbiamo avuto vantaggi. Sainz è stato molto bravo, una bella rimonta, poi peccato per l'unsafe release. Non c'era sufficiente gomma per continuare, abbiamo fatto bene a fermarci anche perché ha rubato un punto a Verstappen sul giro veloce. Sono molto contento per il suo weekend, sta avendo molta più fiducia a bordo di questa monoposto. Ora c'è da mettere tutto insieme, serve essere perfetti e fortunati per vincere. Ci stiamo facendo le ossa, abbiamo fatto un salto di qualità incredibile e ora sappiamo che abbiamo la macchina per toglierci delle soddisfazioni. Il mondiale è complicato, ma non impossibile".

