GP Arabia, Leclerc: "Potevo fare di più". Sainz: "Era gara da top 5"

GP ARABIA SAUDITA

Amaro in bocca per i due piloti della "Rossa" che chiudono settimo e ottavo nel GP dell'Arabia Saudita

Nell'emozionante e mai banale GP dell'Arabia Saudita a Jeddah le Ferrari tornano a casa con un settimo e ottavo posto conquistati da Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il monegasco non è però soddisfatto del risultato ottenuto: "La prima parte della gara è stata buona, il passo era buono. Con la Virtual andava bene, poi abbiamo perso posizioni e a ogni restart era sempre peggio. All'ultimo stint ho provato a fare la differenza, ma sorpassare è difficile. Settimo posto, oggi c'era potenziale per fare di più". Jeddah, tra bandiere rosse e polemiche Getty Images

Amaro in bocca anche per Carlos Sainz: "È stata una gara dura dal punto di vista fisico e mentale, ho fatto tutto in attacco però peccato. Potevamo fare top 5, ma questa rimonta è stata veramente bella. Una giornata tutto sommato positiva".