GP Abu Dhabi, Hamilton: "Avevo perso l'abitudine". Verstappen: "Mercedes troppo forte qui"

GP ABU DHABI

Dopo 10 giorni di pausa, causa Covid, il ritorno in pista per Lewis Hamilton è stato più faticoso del previsto. Nessuno strascico della malattia, ma perdita di abitudine alla guida secondo il britannico che ha spiegato di aver impiegato del tempo per trovare il giusto ritmo sul circuito di Yas Marina: "Mi è sembrato di essere stato lontanissimo dalla macchina e dalla pista in questi giorni, ho dovuto riprendere le abitudini perché mi sembrava una macchina completamente diversa".

"Sto bene e sono felice di essere tornato, il Covid è stata un'esperienza e ora sono grato di essere qui. Ho fatto un paio di sessioni per riprendere il ritmo, ma abbiamo fatto tutto quello che serviva. Le libere sono andate bene, ma potevano andare meglio e spero di migliorare già domani in vista delle qualifiche" le parole del pilota Mercedes.

Terzo tempo della seconda sessione di libere per Max Verstappen che, guardando al lavoro, vede nelle "Frecce Nere" degli avversari difficilmente battibili: "Non è andata male, niente di pazzesco perché c'è del lavoro da fare perché Mercedes è molto forte qui. Non sono riuscito a fare un buon giro con le soft, ma va bene così. Track limits? Ne parleremo, oggi abbiamo cercato i limiti per capire quanto potremo andare oltre".