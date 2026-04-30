realme annuncia Raphinha come ambassador della serie realme 16 Pro
Collaborazione tra realme e la stella del Barcellona: la nuova serie realme 16 Pro punta sulla fotografia con il sensore da 200MP
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realme annuncia Raphinha come nuovo brand ambassador della serie realme 16 Pro, rafforzando il legame con il mondo dello sport e con una nuova generazione di utenti sempre più orientata alla creatività e all’espressione personale.
Presentata lo scorso 17 marzo, la realme 16 Pro Series si posiziona come “Portrait Master da 200MP” nel segmento premium mid-range, grazie alla combinazione di hardware fotografico avanzato e funzionalità intelligenti pensate per elevare la qualità degli scatti. Entrambi i modelli offrono strumenti evoluti per la fotografia mobile, mentre la versione 16 Pro+ introduce soluzioni ancora più avanzate per chi cerca maggiore controllo creativo.
Tra queste, spicca la fotocamera LumaColor da 200 MP affiancata da un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3,5×, che consente di ottenere ritratti nitidi e dettagliati a diverse distanze, mantenendo coerenza e qualità in ogni situazione di scatto.
Raphinha, tra i protagonisti del Barcellona e della nazionale brasiliana, è noto per uno stile di gioco dinamico e creativo, oltre che per la capacità di incidere nei momenti chiave. Un approccio che trova un parallelo naturale nella filosofia di realme, da sempre orientata a rendere accessibili tecnologie avanzate a un pubblico giovane e ambizioso.
Questa collaborazione nasce da una visione condivisa: il calcio come forma di espressione e linguaggio universale capace di connettere persone e culture diverse. Allo stesso modo, la fotografia mobile rappresenta oggi uno strumento immediato per raccontare la propria identità e il proprio punto di vista, soprattutto per le nuove generazioni.
“Per me è importante avere uno smartphone che mi permetta di esprimere la mia creatività in modo semplice e immediato, proprio come faccio in campo. Con la realme 16 Pro Series condivido questa energia e la voglia di connettermi con una nuova generazione che vive ogni momento con passione e autenticità”, ha dichiarato Raphinha.
In questo contesto, la realme 16 Pro Series diventa il punto di incontro tra performance e creatività: un alleato quotidiano per catturare momenti autentici, valorizzare ogni dettaglio e trasformare esperienze personali in contenuti visivi di qualità. La partnership con Raphinha rafforza quindi il posizionamento del brand come abilitatore di espressione, dentro e fuori dal campo, parlando il linguaggio di una community globale, dinamica e sempre connessa.