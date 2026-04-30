Milan, amichevole in Indonesia con il Chelsea l'8 agosto

Nuova importante tappa per il Pre-Season Tour 2026 del Milan. Nell'ambito della preparazione alla prossima stagione sportiva, i rossoneri voleranno a Giacarta, in Indonesia, per affrontare il Chelsea. La partita sarà la prima tra due top club europei in Indonesia e andrà in scena al Gelora Bung Karno Stadium sabato 8 agosto alle ore 19 locali. L'Indonesia è il terzo Paese con più tifosi milanisti in tutto il mondo - 40 milioni secondo dati Nielsen - e il primo in assoluto per seguito sulle piattaforme digitali del club. Nel 1994 i rossoneri affrontarono il Persib Bandung nello stesso stadio e, più di recente, la città ha ospitato una tappa del Trophy Tour che ha portato in tutto il trofeo della Serie A del 2021/22.