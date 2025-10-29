From hero to zero: mistero Piastri, la chiave è... Norris?

Non è che la McLaren abbia scelto di favorire Norris nella corsa al titolo (non avrebbe senso, potendo giocare due carte contro l'unica Red Bull), ma è possibile che il team inglese abbia effettivamente ritenuto di sposare le indicazioni di Lando nel set up di base di una monoposto il cui sviluppo è terminato. Vuoi perché la missione-titolo Costruttori bis è andata a buon fine, vuoi (anche) perché siamo alla vigilia di una nuova era in termini di regolamento tecnico: le due cose insieme, in realtà. Il fatto è che la circostanza sta mettendo in difficoltà da ormai un paio di mesi Piastri e la sensazione (praticamente una certezza) è che non si tratti di maggiore o minore gradimento per una pista piuttosto che per un'altra, ma della necessità per l'australiano di fare un reset generale e provare ad adattarsi a ciò che la MCL39 adesso richiede per raggiungere il suo limite e tenere lontani Verstappen e la Red Bull, oltre a tenere a bada le incursioni in zona podio di Ferrari e Mercedes. La stoffa più fine di un campione sta anche in questo, tocca ad Oscar dimostrare di esserne in possesso nelle dosi necessarie e sufficienti per la missione-titolo.