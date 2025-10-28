Norris e la svolta-Singapore: "Lì ho puntato i piedi, ora ho la macchina che dico io"

"Mi sento meglio con la macchina oggi e tutto dipende da questo. L'anno scorso avevo un ottimo feeling con la macchina. Quest'anno ho faticato a capirla. Nel debriefing di Singapore ci siamo seduti per mezz'ora e ho detto una cosa tipo: 'Ragazzi, questa è esattamente l'auto che non voglio. Questo è il motivo per cui non vinciamo più gare, per cui non vinceremo in futuro, se continuiamo ad avere una macchina che non mi dà quello di cui ho bisogno'. In Messico mi sono venuti incontro e i risultati si sono visti. È semplicemente così. Qualche volta ad inizio stagione ho dubitato di me stesso. Il fatto è che non mi piace dare la colpa alla macchina, anche perché con la stessa macchina Oscar vinceva e l'ultima cosa che potevo fare era usare la scusa che la mia macchina non era abbastanza buona. Non trovavo il modo per far funzionare le cose a modo mio, ora finalmente ci sono riuscito. Molto semplicemente, anche in questo caso".