Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
MOMENTO CHIAVE

Norris e la svolta-Singapore: "Lì ho puntato i piedi, ora ho la macchina che dico io"

Il nuovo leader della classifica generale identifica il momento esatto della sua svolta

di Stefano Gatti
28 Ott 2025 - 11:25
© Getty Images

© Getty Images

Si scrive inerzia, si legge pressione: entrambe "riposano" dopo il Gran Premio di Città del Messico sulle spalle di Lando Norris che - pur in apparenza non molto apprezzato dai locals - nel Paese centromericano ha spopolato, togliendo definitivamente i cerotti dalle ferite delle ultime settimane, a partire da quelle del clamoroso tonfo di ormai due mesi fa a Zandvoort. Il Gran Premio d'Olanda aveva precipitato il pilota inglese ad un abisso di punti dal compagno di squadra Piastri. Andato in vacanza sulle ali dell'entusiasmo per la vittoria in Ungheria, Lando era tornato al lavoro fronteggiando subito il peggiore degli incubi.

© Getty Images

© Getty Images

In Olanda Norris era stato tradito dalla sua monoposto e - al microfono di Sky Sports subito dopo la vittoria messicana - è proprio nella ritrovata fiducia con la sua MCL39 che il nuovo leader della classifica generale ha indicato le ragioni del suo (attuale) successo. Come a lasciare intendere che inerzia (anzi pressione) poggiano saldamente sulle sue spalle. Tocca a lui insomma.

"Mi sento meglio con la macchina oggi e tutto dipende da questo. L'anno scorso avevo un ottimo feeling con la macchina. Quest'anno ho faticato a capirla. Nel debriefing di Singapore ci siamo seduti per mezz'ora e ho detto una cosa tipo: 'Ragazzi, questa è esattamente l'auto che non voglio. Questo è il motivo per cui non vinciamo più gare, per cui non vinceremo in futuro, se continuiamo ad avere una macchina che non mi dà quello di cui ho bisogno'. In Messico mi sono venuti incontro e i risultati si sono visti. È semplicemente così. Qualche volta ad inizio stagione ho dubitato di me stesso. Il fatto è che non mi piace dare la colpa alla macchina, anche perché con la stessa macchina Oscar vinceva e l'ultima cosa che potevo fare era usare la scusa che la mia macchina non era abbastanza buona. Non trovavo il modo per far funzionare le cose a modo mio, ora finalmente ci sono riuscito. Molto semplicemente, anche in questo caso". 

© Getty Images

© Getty Images

Quello che sembra di capire dalle "rivelazioni" messicane di Norris - che si guarda bene dall'argomentare - è che la svolta post-Singapore (due Gran Premi fa, in mezzo Austin dove Lando ha chiuso al secondo posto, lungamente "bloccato" da Leclerc) e il possibile cambio di rotta McLaren abbia in qualche modo danneggiato Piastri, per la verità da sei GP costantemente dietro al compagno di squadra dopo la vittoria (che sembrava decisiva) di fine agosto proprio nella Zandvoort (allora) fatale a Norris. Lando conferma e - e l'attuale tendenza proseguirà - ha il titolo in pugno. Inerzia o pressione? Imboccare la direzione giusta al bivio è fondamentale.

"Credo che una gara andata bene non significhi nulla. Due, tre o quattro di fila invece sì".

© Getty Images

© Getty Images

formula 1
norris
svolta
singapore
piedi
macchina

Ultimi video

08:36
DICH LECLERC MONZA DICH

Leclerc: "Una vittoria a Monza? Io ci credo"

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

00:30
DICH HAMILTON MONZA DICH

La carica di Hamilton davanti ai tifosi: "Darò il massimo"

08:36
DICH LECLERC MONZA DICH

Leclerc: "Una vittoria a Monza? Io ci credo"

I più visti di Formula 1

Norris sul velluto a Mexico City, Leclerc la spunta su Verstappen

Norris in pole a Mexico City, Leclerc in prima fila con la Ferrari

Norris: "Bellissima sensazione la pole". Leclerc e Hamilton: "Proviamoci!"

Leclerc: "La Virtual mi ha salvato ma qui e ad Austin siamo stato perfetti"

Norris batte in testa, e adesso? Antonelli e Bearman, un weekend "da grandi"

Norris: "Ho vinto al via". Verstappen: "Peccato per la Virtual finale"

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:23
Inter, la Curva Nord è pronta a tornare: "Nome nuovo, stessa identità"
13:20
Inter, la Curva Nord tornerà a San Siro contro la Fiorentina
6) Luciano Spalletti 200 vittorie in 411 partite
13:17
Spalletti: "Juve? Nessun contatto ma chiunque vorrebbe allenarla"
13:15
Andrea Principi trionfa al Red Bull kiteboarding a Porto Pollo
13:14
Tragedia Josep Martinez: coinvolto in un incidente stradale, morto un anziano in carrozzina