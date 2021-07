 Frédéric Vasseur: "Alfa Romeo è stato un partner incredibile negli ultimi anni e siamo ancora piu' entusiasti dei prossimi capitoli"

FORMULA 1

Alla vigilia del weekend del weekend del GP d'Inghilterra Alfa Romeo Racing e Sauber Motorsport rinnovano un partnership avviata nel 2018.

di

STEFANO GATTI

Il meglio deve ancor venire e la nuova era della Formula Uno al via nel 2022 è un'occasione da cogliere. È questo il senso del rinnovo - su base verosimilmente triennale - dell'accordo che lega Alfa Romeo e Sauber Motorsport fin dal 2018, stagione nella quale la Casa Italiana entrò nel team elvetico come title sponsor (ed il debuttante Charles Leclerc come pilota) per dare poi vita già da quella successiva ad una collaborazione più profonda, con il team ribattezzato Alfa Romeo Racing.

IL COMUNICATO UFFICIALE

"I significativi aggiornamenti del regolamento che la Formula 1 subirà nel 2022 costituiscono un'opportunità per compiere un sostanziale passo in avanti, dato l'assetto snello e agile della squadra e il nuovo tetto di budget adottato nel 2021. Il prolungamento della partnership tra Sauber Motorsport e Alfa Romeo mostra il desiderio di entrambe le parti di continuare a migliorare insieme, con l'obiettivo di disegnare un futuro entusiasmante per il team e per il marchio. Alfa Romeo sta ora scrivendo il suo futuro e progettando il suo piano a lungo termine. Dotato di patrimonio unico e spiccatamente italiano, il marchio resterà fedele alle sue radici anche attraverso il cambio di paradigma rappresentato dall'elettrificazione. Il piacere di guida e la passione rimarranno centrali e l'elettrificazione darà al marchio la possibilità di ridefinire il concetto di prestazioni sostenibili. La presenza del marchio negli sport motoristici, e in particolare nella F1, continuerà a giocare un ruolo chiave nel futuro, sempre interpretato con un sentimento di nobile sportivita' italiana, il Dna di Alfa Romeo dal 1910. La F1 è il laboratorio del cambiamento per eccellenza, pionieristica nella strategia dell'ibrido, all'avanguardia della tecnologia sostenibile e alla ricerca continua dell'efficienza, quindi rappresenta un territorio chiave per Alfa Romeo nel suo percorso verso l'elettrificazione. Inoltre costituisce una base fondamentale per una strategia di marketing a livello globale. La partnership con Sauber Technology ed il suo know-how tecnico molto specifico è un asset strategico che Alfa Romeo potrà continuare a trasferire alle auto di produzione e ai progetti speciali. Questa impostazione ha già dimostrato che i benefici della partnership vanno ben oltre i confini dei circuiti di gara: il know-how e le competenze acquisite da Sauber in più di 50 anni ai massimi livelli degli sport motoristici sono già stati applicati in progetti recenti, come lo sviluppo della Giulia GTA e GTAm, le ultime berline di Alfa Romeo".

FREDERIC VASSEUR, TEAM PRINCIPAL ALFA ROMEO RACING

"Siamo lieti di annunciare l'estensione di questa partnership. Alfa Romeo e' stato un compagno incredibile negli ultimi anni e siamo ancora più entusiasti dei prossimi capitoli. Le nuove norme ci danno la possibilità di fare un ulteriore passo avanti e sono convinto che siamo nelle condizioni di fare grandi progressi insieme. Siamo impazienti di guardare insieme al futuro e di continuare a muoverci verso la parte alta della griglia. Questo rapporto è anche molto importante per la nostra azienda nel suo complesso, al di là della pista: il lavoro che abbiamo fatto in ambito automotive ha dimostrato la rilevanza delle competenze tecnologiche e delle capacità produttive di Sauber Engineering e siamo fiduciosi di poter continuare a lavorare per Alfa Romeo su nuovi ed entusiasmanti progetti che daranno forma al futuro dell'industria automobilistica".

JEAN-PHILIPPE IMPATO (CEO ALFA ROMEO)

"Alfa Romeo è uno storico marchio automobilistico italiano, nato nelle competizioni. Oggi siamo orgogliosi di continuare a onorare quel Dna sportivo mettendolo al centro del futuro del nostro marchio. Siamo guidati dalla passione e dall'eccellenza. La Formula Uno rappresenta un laboratorio all'avanguardia per l'imminente elettrificazione della nostra gamma, pienamente coerente con la nostra strategia per gli anni a venire. Inoltre, il Motorsport offre l'esposizione globale che intendiamo sfruttare appieno per costruire un futuro di successo". "