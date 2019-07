F1 Gran Bretagna, Mercedes cambia passo: Bottas davanti a Hamilton nelle Libere 2

12/07/2019 di DANIELE PEZZINI

Valtteri Bottas è il pilota più veloce al termine della seconda sessione di libere del GP di Gran Bretagna, decima tappa del Mondiale F1. Il finlandese ha girato in 1'26''732 con gomma soft, tenendosi dietro l'altra Mercedes di Hamilton (+ 0''069). Terzo crono per la Ferrari di Leclerc (+ 0''197), quarto per quella di Vettel , più staccato dal compagno (+ 0''448). Sesto posto per la McLaren di Norris , a sandwich tra le due Red Bull .

Dopo una prima sessione un po' anomala le Frecce d'Argento hanno cambiato passo e messo in chiaro le cose: le due W10, ancora una volta, hanno fatto la differenza soprattutto con le gomme medie, con le quali sono state imprendibili per chiunque. Montando le soft i distacchi si sono assottigliati, ma in ogni caso nessuno è stato in grado di mettere i bastoni tra le ruote al team di Brackley. Dopo l'incidente di percorso dell'Austria, Bottas e Hamilton sembrano aver già posto le basi per l'ennesimo weekend di dominio.