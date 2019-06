F1 Francia, Vettel: "Non abbiamo il passo per battere le Mercedes"

23/06/2019

Sebastian Vettel si presenta ai microfoni a testa bassa, al termine di un weekend piuttosto negativo per lui e la sua Ferrari: "Qualcosa di positivo da trovare in questo fine settimana? Il terzo posto di Charles, forse, ma non abbiamo proprio il passo per battere la Mercedes - ha ammesso il tedesco - Lewis ha avuto un'altra gara facile, ma alla fine è solo colpa nostra, la macchina non è ancora abbastanza forte, anche se so che tutti a Maranello stanno lavorando con tanta pressione e tanta passione. Spero che in Austria le cose vadano meglio".

Soddisfatto della sua domenica, invece, Charlese Leclerc: "Ho dato tutto ovviamente. Il primo stint è stato piuttosto buono, mi sentivo bene, ma le Mercedes erano troppo veloci in avvio. Nel secondo abbiamo gestito le gomme facendo un ottimo lavoro. Verso la fine vedevo che stavo prendendo Valtteri. Purtroppo non ci sono stati abbastanza giri per tentare un vero e proprio attacco. Vedendo dove eravamo venerdì, dopo le simulazioni di gara, è stata comunque una grande corsa per noi. Alla fine ci ho creduto, fino agli ultimi metri".



A provare a dare un po' di fiducia ai suoi piloti ci ha pensato Mattia Binotto, che si è detto fiducioso guardando avanti: "Sapevamo che sarebbe stata una pista difficile, ma siamo andati meglio rispetto a Barcellona. La direzione è giusta, anche se ancora siamo lontani dai risultati che vorremmo ottenere. Charles ha fatto una grande gara e ha gestito benissimo le gomme, che era fondamentale. La domenica di Seb è stata compromessa dalla qualifica. Una volta superate le McLaren comunque era sui ritmi dei primi. Abbiamo provato una strategia per superare Verstappen puntando su gomme fresche nel finale, ma non è andata bene. Le lotte in pista? Si sta parlando da qualche giorno in merito ai regolamenti del 2021 e all'episodio del Canada. È chiaro che dobbiamo migliorare lo show, cambiare non solo i regolamenti ma anche l'approccio alle valutazioni".