F1 Brasile, Vettel sul richiamo: "Meglio se sto zitto..."

10/11/2018

Sebastian Vettel è apparso decisamente contrariato dalla decisione dei commissari di richiamarlo per aver danneggiato la bilancia che pesa le monoposto, episodio avvenuto in un momento concitato delle qualifiche in Brasile: "Non voglio dire nulla, è meglio se sto zitto - ha detto il ferrarista - Quando ci sono condizioni meteo simili non dovrebbero neanche chiamare i piloti alla pesa, è ingiusto rallentare qualcuno in quelle condizioni".