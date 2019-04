F1 Azerbaigian, Hamilton scherza: "Almeno posso mettermi in pari con GoT"

26/04/2019

Lewis Hamilton l'ha presa con filosofia. Il campione del mondo ha scherzato sulle sue Instagram Stories dopo la cancellazione delle Libere 1 a Baku: "Com'è possibile che non abbiano controllato e sigillato tutti i tombini - ha scritto il pilota Mercedes in seguito al clamoroso incidente alla Williams di Russell - Vabè, questo mi darà un po' di tempo in più per mettermi in pari con Game of Thrones...".