Milan-Celtic 2-2, le parole di Camarda: "Questi i colori che amo, sento la fiducia di tutti".

Dopo il match pareggiato dal Milan 2-2 con il Celtic ha parlato Francesco Camarda, autore di una doppietta e di una prestazione convincente: "Il mister mi sta aiutando tanto a imparare specialmente sui movimenti, stiamo lavorando tanto e serve tempo per introdurre nuovi concetti. Io sono felice di stare al Milan, sono cresciuto qui e sono felice di aver rinnovato. Sento la fiducia di tutti e so che non posso perdere opportunità come questa. La scorsa stagione? Il passato si dimentica in fretta, io lavoro per migliorarmi e per i colori che amo, che sono questi".