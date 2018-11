Formula Uno, Vettel fissa l'obiettivo: "Voglio tornare a vincere il prima possibile"

08/11/2018

L’obiettivo più importante, il titolo mondiale individuale, è sfumato, ma Vettel e Raikkonen non hanno ancora deposto le armi e sperano di portare alla Ferrari almeno il titolo costruttori. I due ferraristi lo hanno detto alla vigilia del Gran Premio del Brasile . "Voglio vincere e farlo il prima possibile" ha dichiarato il tedesco. "La cosa più importante per il team è il titolo costruttori. E’ per questo che siamo qui", la conferma dell'islandese.

Dopo una stagione che lo ha visto perdere ancora una volta il confronto diretto con Lewis Hamilton, Sebastian Vettel aveva detto di sentirsi un po’ “vuoto”, dopo il Gran Premio del Messico che aveva dato la certezza del titolo al rivale britannico. Ora però il tedesco della Ferrari sembra più combattivo e pronto a giocarsi gli ultimi due Gran Premi con un obiettivo preciso: "Non è ancora il momento di tirare conclusioni - ha detto Vettel alla vigilia del Gran Premio del Brasile di domenica - Abbiamo ancora due gare da fare e su cui concentrarsi. Sarebbe il momento sbagliato per fare bilanci. Voglio vincere e farlo il prima possibile. Avrei già voluto farlo nelle gare precedenti ma ci proveremo qui e ad Abu Dhabi. Le ultime gare sono state buone per noi dal punto di vista del passo e ci proveremo".

Ci tiene a far bene anche l’altro ferrarista, Kimi Raikkonen. Sia perché la sua avventura in Ferrari è ormai agli sgoccioli, sia perché a questo Gran Premio è legato da grandi ricordi: "Quando ho vinto il mio campionato l’ho fatto qui, ma non è una cosa a cui penso. In questo weekend cercheremo di fare il meglio possibile per vincere anche perché c’è ancora in palio il titolo costruttori, che è la cosa più importante per il team ed il motivo principale per cui siamo qui. Siamo qui per questo e ci proveremo in queste due gare".