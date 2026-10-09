Prove libere Singapore, Russell il più veloce. Leclerc secondo

Nelle posizioni di rincalzo ci sono Oscar Piastri con la McLaren, Max Verstappen con la Red Bull e Kimi Antonelli, al volante di una Mercedes dotata di vari aggiornamenti rispetto a quella di Russell. Il leader del mondiale ha chiuso la sessione con un 'lungo' mentre cercava di fare il tempo con gomme medie, fermandosi a oltre un secondo di distacco da compagno di squadra. La tappa di Singapore è l'ultima della stagione col formato Sprint e nel pomeriggio italiano, alle 14.30, sono in programma le relative qualifiche.