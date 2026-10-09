FORMULA 1

Prove libere Singapore, Russell il più veloce. Leclerc secondo

Vanno a George Russell le uniche prove libere del Gran Premio di Singapore. Secondo, dietro al pilota della Mercedes, Charles Leclerc. Antonelli settimo

09 Ott 2026 - 11:51
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George Russell è stato il più veloce nell'unica sessione di prove libere del Gp di Singapore, 17/a prova del mondiale di Formula 1. Il pilota della Mercedes, con il tempo di 1:32.274, precede la Ferrari di Charles Leclerc, staccata di poco più di un decimo e la McLaren di Lando Norris, che è subito davanti all'altra Rossa di Lewis Hamilton, in ritardo di mezzo secondo.

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Nelle posizioni di rincalzo ci sono Oscar Piastri con la McLaren, Max Verstappen con la Red Bull e Kimi Antonelli, al volante di una Mercedes dotata di vari aggiornamenti rispetto a quella di Russell. Il leader del mondiale ha chiuso la sessione con un 'lungo' mentre cercava di fare il tempo con gomme medie, fermandosi a oltre un secondo di distacco da compagno di squadra. La tappa di Singapore è l'ultima della stagione col formato Sprint e nel pomeriggio italiano, alle 14.30, sono in programma le relative qualifiche.

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