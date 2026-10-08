F1 Singapore, Russell: "A Singapore correrò senza gli aggiornamenti di Sepang" | Antonelli: "Verstappen avversario tosto"

E ancora: "Non ci sono segnali che indichino un malfunzionamento dell’aggiornamento, sappiamo che la vettura usata a Baku era la stessa di Budapest e Zandvoort: in Azerbaijan abbiamo conquistato la pole con otto decimi di vantaggio sugli inseguitori, mentre in Ungheria eravamo a quattro decimi dal miglior passo. Queste oscillazioni — anche con una vettura costante e rivali che utilizzano gli stessi mezzi — sono drastiche. Si parla di uno scarto di circa un secondo, questa è l’entità della differenza, quindi siamo abbastanza certi che si trattasse di un problema specifico legato alla Malesia. I rivali? Anche osservando il passo della Red Bull, è evidente che hanno superato le aspettative rispetto a quanto mostrato in stagione e in rapporto agli altri team. Per quanto riguarda il nostro passo rispetto a McLaren e Ferrari, non c’erano grandi differenze; ​​eravamo in linea con le prestazioni attese".