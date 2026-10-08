GP SINGAPORE

F1 Singapore, Russell: "A Singapore correrò senza gli aggiornamenti di Sepang" | Antonelli: "Verstappen avversario tosto"

L'inglese della Mercedes: "Quando si è verificato il guasto, è diventata ovvia la mia scelta". Il leader del Mondiale: "Cercherò di fare del mio meglio per vincere il più possibile da qui alla fine"

08 Ott 2026 - 16:19
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Reduce dal pesantissimo ritiro di Sepang che ha permesso al compagno-rivale Kimi Antonelli di allungare in maniera forse decisiva in chiave Mondiale (è scivolato a -84 in classifica), George Russell ha scelto, in vista della Malesia, di fare un passo indietro e di correre senza gli aggiornamenti di Sepang. Costretto a partire dall'ultima posizione in griglia per la penalizzazione dovuta alla sostituzione della Power Unit, l'inglese della Mercedes ha spiegato: "In realtà, sono stato io a proporre l’idea di correre con la vettura priva degli ultimi aggiornamenti prima della gara di domenica. Quando si è verificato il guasto, la decisione è diventata ovvia: prima della gara eravamo più o meno divisi a metà sulla questione — e io propendevo già per questa scelta — mentre ora è una decisione del tutto scontata".

E ancora: "Non ci sono segnali che indichino un malfunzionamento dell’aggiornamento, sappiamo che la vettura usata a Baku era la stessa di Budapest e Zandvoort: in Azerbaijan abbiamo conquistato la pole con otto decimi di vantaggio sugli inseguitori, mentre in Ungheria eravamo a quattro decimi dal miglior passo. Queste oscillazioni — anche con una vettura costante e rivali che utilizzano gli stessi mezzi — sono drastiche. Si parla di uno scarto di circa un secondo, questa è l’entità della differenza, quindi siamo abbastanza certi che si trattasse di un problema specifico legato alla Malesia. I rivali? Anche osservando il passo della Red Bull, è evidente che hanno superato le aspettative rispetto a quanto mostrato in stagione e in rapporto agli altri team. Per quanto riguarda il nostro passo rispetto a McLaren e Ferrari, non c’erano grandi differenze; ​​eravamo in linea con le prestazioni attese". 

"All'anno prossimo non ci pensiamo, pensiamo prima di finire bene quest'anno. Max Verstappen è un avversario tosto da qui alla fine della stagione e in vista del prossimo anno, è bello poter competere con lui e mi dovrò dar da fare perché in Malesia ha fatto un gran weekend e con la macchina hanno fatto un bello step", le parole di Kimi Antonelli a proposito del ritorno alla vittoria dell'olandese su Red Bull. "Sarà interessante, Io cercherò di fare del mio meglio per vincere il più possibile da qui alla fine della stagione", ha aggiunto.

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