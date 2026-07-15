Volley, Nations League maschile: Italia battuta dal Giappone al tiebreak

Nella fase centrale del set l'Italia è stata costretta a inseguire e De Giorgi ha chiamato un time out sul 12-16. Con il passare delle azioni, gli azzurri sono scivolati fino al -5 (14-19); a questo punto ha fatto il suo ingresso in campo Luca Porro al posto di Lavia. Nella fase finale del parziale, il Giappone ha gestito bene il vantaggio e ha chiuso il set al secondo set point a disposizione, dopo l'errore al servizio di Sani (19-25).