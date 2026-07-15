Barcellona, furia totale contro l'Olanda: De Jong tornato seriamente infortunato, ha giocato con infiltrazioni

15 Lug 2026 - 15:27
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Il Barcellona deve già fare i conti con un problema serio: Frenkie De Jong, come già scritto ieri da Sportmediaset, è tornato dal Mondiale con un grave infortunio al ginocchio. Il regista, in vacanza fino al 20 luglio, ha preferito tornare in anticipo e farsi visitare: risultato, ginocchio gravemente infiammato, versamento di liquido talmente importante da non rendere possibile la risonanza magnetica fino a quando non si riassorbirà, instabilità strutturale e non esclusi danni legamentosi. Il club blaugrana ha attaccato duramente Koeman e i medici olandesi, perché De Jong ha giocato le ultime due partite del Mondiale con infiltrazioni, e ha domandato spiegazioni ufficiali sulla gestione fisica del giocatore già in condizioni precarie. Inoltre, a essere oggetto del grande malcontento è anche lo stesso giocatore, reo di non aver avvertito lo staff della nazionale di non sentirsi in condizioni di giocare senza rischiare la salute. A riportare dello scenario è il quotidiano spagnolo AS.

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