Formula 1, test Bahrain: Mick Schumacher fa sognare la Ferrari, è 2° in pista

02/04/2019

Uno Schumacher torna a guidare una Ferrari in Formula 1, e piove nel deserto. Anche il cielo del Bahrain sembra essersi commosso per un momento storico e atteso per dodici anni e mezzo, da quando il Kaiser Michael diede l'addio alla Rossa. Si correva a Interlagos, ultimo Gran Premio del 2006: un mondiale perso, riacciuffato con le unghie e poi riconsegnato a Fernando Alonso dopo una gara iellata e una rimonta epica, insufficiente però per concludere la straordinaria epopea di Schumi a Maranello con un altro titolo, il sesto sotto le insegne del Cavallino. E anche Alonso sulla pista di Sakhir c'è, con il risultato che il meteo impazzisce e stravolge i programmi dei team, con il diluvio che si abbatte sul deserto arabo e quattro ore di lavoro che vengono vanificate. Tutti fermi da mezzogiorno alle 16, quando Schumacher jr si scatena e va tre volte ad abbassare il miglior tempo di giornata, rimasto per ore appannaggio di Romain Grosjean e la sua Haas. Impressionante la progressione, un déjà vu per chi ha seguito e palpitato per le imprese del padrea cavallo tra gli anni '90 e i 2000: 1:30.238, poi 1:30.222, quindi 1:29.976, primo ad abbattere il muro del minuto e 29. Il tutto in una sola ora in pista nell'arco del pomeriggio, un'ora conclusa con la zampata di Max Verstappen: alla fine il più veloce in pista è lui, ma lo zenit delle emozioni era andato tutto nel box del Cavallino.



Chissà quante volte avrà sognato questo giorno, Mick Schumacher. Il figlio del leggendario Kaiser, che per ora ha fatto il salto in Formula 2, ma non vede l'ora di salire al piano di sopra. Quello dei grandi. Un assaggio di paradiso che Schumi jr ha provato sul circuito di Sakhir, sotto gli occhi di mamma Corinna. Mick proverà nella giornata di mercoledì anche l'Alfa Romeo, raccogliendo il testimone di Antonio Giovinazzi, che chiude decimo a quasi tre secondi da Verstappen, precedendo il redivivo Fernando Alonso, appena undicesimo. Chi si nasconde è anche Lewis Hamilton, solo sesto a 1.777 dal leader e a un secondo e due decimi dalla Rossa di Schumacher. E forse è proprio quest'ultimo dato quello che scatena maggiormente la fantasia dei fan del Cavallino. Importante, però, che ora al ragazzo sia concesso il tempo necessario per crescere con calma. I geni sono quelli giusti.