Formula 1, svelato il calendario 2021

FORMULA 1

La Formula 1 ha svelato il calendario provvisorio della stagione 2021. Dopo gli stravolgimenti di quest'anno, legati alla pandemia, si torna a un programma più "classico", con la speranza di riuscire a gestire anche i maxi spostamenti che non sono stati possibili nel 2020: partenza il 21 marzo a Melbourne con il GP d'Australia, chiusura il 5 dicembre a Yas Marina, con il GP di Abu Dhabi. In tutto ben 23 appuntamenti (nuovo record), tra cui quello di Monza del 10-12 settembre, unica tappa italiana. Cancellato definitivamente il GP del Vietnam, inizialmente previsto per il 25 aprile. Resta dunque uno slot ancora da assegnare.

La rinuncia alla gara di Hanoi, che doveva fare il suo debutto nel 2020 ma era stata annullata a causa dei problemi legati al Covid-19, non ha nulla a che vedere con la pandemia. La rimozione è infatti legata all'arresto con l'accusa di corruzione di un funzionario responsabile della corsa. Non è ancora tramontata del tutto l'ipotesi di vedere il GP nel 2022, ma al momento l'evento non sembra in cima alla lista delle priorità delle autorità locali.

Nel calendario provvisorio è presente anche il GP del Brasile (14 novembre), anche se la possibilità di disputarlo sullo storico circuito di Interlagos è soggetta al rinnovo del contratto. Avverrà invece il 28 novembre il debutto assoluto dell'Arabia Saudita, con il Gran Premio che si correrà sul circuito cittadino di Jeddah, il cui layout non è ancora stato svelato. Grande attesa anche per il ritorno di Zandvoort, dove non si è corso quest'anno: l'appuntamento per il GP d'Olanda è stato però fatto slittare a settembre, nel weekend precedente quello di Monza.

Il calendario dovrà essere approvato dal Consiglio mondiale del Motorsport, che si terrà a dicembre.

IL CALENDARIO COMPLETO

GP Australia, 21 marzo a Melbourne

GP Bahrain, 28 marzo a Sakhir

GP Cina, 11 aprile a Shanghai

25 aprile ?

GP Spagna, 9 maggio a Barcellona

GP Monaco, 23 maggio a Monte-Carlo

GP Azerbaigian, 6 giugno a Baku

GP Canada, 13 giugno a Montreal

GP Francia, 27 giugno a Le Castellet

GP Austria, 4 luglio a Spielberg

GP Gran Bretagna, 18 luglio a Silverstone

GP Ungheria, 1° agosto a Budapest

GP Belgio, 29 agosto a Spa

GP Olanda, 5 settembre a Zandvoort

GP Italia, 12 settembre a Monza

GP Russia, 26 settembre a Sochi

GP Singapore, 3 ottobre a Marina Bay

GP Giappone, 10 ottobre a Suzuka

GP USA, 24 ottobre ad Austin

GP Messico, 31 ottobre a Città del Messico

GP Brasile, 14 novembre a San Paolo

GP Arabia Saudita, 28 novembre a Jeddah

GP Abu Dhabi, 5 dicembre a Yas Marina