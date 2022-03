Formula 1, Sainz: "Il mio rinnovo con la Ferrari è vicino"

LE PAROLE

Leclerc: "Non vogliamo sentirci favoriti"

La storia d'amore tra Carlos Sainz e la Ferrari continua. Il pilota spagnolo, come già ribadito in Bahrain, ha confermato: "Il rinnovo è vicino". Contratto in scadenza al termine della stagione, ma per la firma sul nuovo contratto mancano solo alcuni piccoli dettagli. Il numero 55 è reduce dal secondo posto nella gara d'apertura: "Forse sono stato un po' troppo negativo dopo la gara. Abbiamo fatto una doppietta... pero' non ero contento della macchina e di come l'ho guidata. Peroò, nonostante questo, siamo andato sul podio e abbiamo margini di crescita". La visita di Ibra in Ferrari FerrariSPA

LECLERC: "NON VOGLIO SENTIRMI FAVORITO"

"Favorito a Gedda? Saremo nella mischia, credo che la Red Bull sarà molto forte. A breve avremo le risposte, ma non voglio sentirmi favorito". Charles Leclerc non vuole lasciarsi andare a facili entusiasmi in vista della seconda gara della stagione in Arabia Saudita. "Stiamo bene - afferma il pilota monegasco della Ferrari - e ci sono sorrisi nel team dopo la vittoria. A Maranello non sono ancora tornato, ma li' sono tutti felici e motivati per la vittoria in Bahrain. Della vettura cosa mi ha colpito? Sono diverse dallo scorso anno, felice del bilanciamento che dà la fiducia per spingere. La macchina è solida e questo è positivo". "In Bahrain - continua Leclerc - questa volta mi sono trovato meglio, anche rispetto alle vittorie del 2019. Ero forte in qualifica ma nella gestione delle gomme debole. Ho lavorato su questo aspetto e ora ho avuto un altro approccio. Ci sono stati dei momenti complicati domenica scorsa con il pressing di Verstappen, ma alla fine ho avuto un ottimo controllo".