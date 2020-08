Formula 1, Rossi: "Mugello aperto a 3000 spettatori"

Il Mugello apre le porte ai tifosi. Il governatore della Toscana, Enrico Rossi, ha annunciato che fino a 3000 spettatori potranno assistere al GP del 13 settembre: "L'autodromo dispone di tre tribune molto grandi e ben separate tra loro, dunque il limite di 1000 persone previsto dalle norme nazionali per i pubblici eventi può essere ragionevolmente considerato limite di capienza per ogni tribuna - ha spiegato Rossi alla Gazzetta dello Sport tramite il suo portavoce - Con la nostra ordinanza, dopo aver sentito il parere degli esperti sanitari della Regione Toscana, lavoriamo per una capienza massima di 3000 persone".