Formula 1-Pirelli, c'è il rinnovo fino al 2023

25/11/2018

Formula 1 e Pirelli avanti insieme: ad Abu Dhabi, infatti, è arrivata la firma sul rinnovo del contratto fino al 2023. Il gommista italiano sarà fornitore unico degli pneumatici per altri 5 anni e ha battuto la concorrenza della casa coreana Hankook. Per Pirelli due nuove sfide: ridurre il numero di mescole e la produzione delle gomme da 18 pollici che entreranno in vigore, come da regolamento, nel 2021.



Già nel prossimo Mondiale i piloti avranno a disposizione solo 5, al massimo 6, mescole contro le 7 attuali.



Grande soddisfazione per il Ceo Marco Tronchetti Provera: "È una notizia eccellente, questo nuovo accordo ci consentirà di estendere la nostra presenza nel circus a 13 stagioni nell’era moderna". Della stessa opinione il presidente della F1 Chase Carey: "Pirelli è un autorevole partner della nostra categoria sin dal 2011. Siamo lieti di avere raggiunto questo accordo, che garantisce una stabilità a lungo termine per il futuro su un componente, quello delle gomme, cruciale per la Formula 1".