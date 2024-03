Ferrari, piccolo malore per Sainz a Jeddah

Preoccupazione in casa Ferrari alla vigilia delle prime prove libere del GP di Arabia Saudita, seconda tappa del Mondiale di F1 in programma sabato sul circuito di Jeddah. Carlos Sainz, infatti, ha lasciato il paddock in anticipo nel giorno dedicato alle dichiarazioni per i media. Il pilota spagnolo "è tornato in albergo per riposarsi ed essere pronto per domani dopo un piccolo malore", ha comunicarlo la stessa scuderia di Maranello sui suoi profili social.