Formula 1, Leclerc: "Oggi mi sono divertito"

QUI FERRARI

C'è soddisfazione e fiducia in casa Ferrari dopo la prima giornata di prove libere del GP di Turchia. Entrambi i piloti della Rossa hanno lamentato problemi di aderenza, come molti loro colleghi, ma sia Charles Leclerc sia Sebastian Vettel sono sembrati adattarsi al meglio alle condizioni della pista. "All’inizio non ero convinto del grip – ha confessato il monegasco – ma dopo qualche giro mi sono divertito". Un sorriso, finalmente, anche sul volto del tedesco: "Il circuito diventava sempre più veloce e noi siamo stati bravi ad adattarci. Abbiamo lavorato bene". Getty Images

Charles ha spiegato che le condizioni dell'asfalto erano tutt'altro che ideali e che anche lui ha avuto qualche difficoltà all'inizio: "Bisogna capire il perché, non è bello avere questa situazione. Un venerdì del genere non è ovviamente molto proficuo, perché non si impara molto, ma in termini di guida è stato proprio uno spasso e siamo stati anche competitivi. Abbiamo fatto tanti chilometri, l’obiettivo è di massimizzare la nostra prestazione per il resto del weekend". Il meteo però potrebbe riservare qualche brutta sorpresa: "Le previsioni non sembrano buone per sabato e davvero non so come potrebbero andare le cose sotto la pioggia, quindi sarà una giornata parecchio complessa. Tuttavia se faremo tutto alla perfezione potremmo essere abbastanza competitivi e ci potrebbero essere delle buone opportunità per noi".

Positivamente stupito dalle performance della sua monoposto Seb: "Non so se c’è un motivo particolare per queste prestazioni positive. Abbiamo visto grandi distacchi al mattino, perché alcuni hanno faticato parecchio a far funzionare le gomme. Noi però sicuramente siamo stati bravi. Siamo riusciti ad essere piuttosto costanti a livello di prestazione, anche se è decisamente presto per dire che abbiamo un quadro chiaro delle forze in campo. Si è trattato soprattutto di trovare il ritmo e girare quanto più possibile perché man mano si acquisiva più confidenza, tanto con la macchina quanto con il tracciato. La terza sessione di libere sarà molto importante perché la pista evolverà ancora e potrebbe esserci anche la pioggia".