Formula 1, Leclerc alza bandiera bianca: "Ho smesso di contare i punti che mi separano da Verstappen"

Formula 1

Il monegasco della Ferrari parla del Mondiale: "Realisticamente è molto dura". Sainz ottimista: "In Olanda saremo più vicini alle Red Bull"

© Getty Images Dopo la delusione di Spa, per la Ferrari e per Charles Leclerc è tempo di sfidare Verstappen in casa: si corre il Gp d'Olanda. Il monegasco, però, sembra ormai concentrato più sui singoli weekend che sul Mondiale: "Non so quanti punti ci siano tra me e Max, ho smesso di contarli ma sono tanti. Ragioneremo gara per gara, ma realisticamente è molto dura". Più ottimista, invece, Carlos Sainz: "A Zandvoort saremo più vicini alle Red Bull".

Il sesto posto in Belgio, unito alla vittoria di Max Verstappen, ha peggiorato la situazione di classifica di Charles Leclerc, che ora sembra aver definitivamente abbandonato le speranze di vincere il Mondiale di Formula 1. A 8 gare dal termine, sono 98 i punti che separano il pilota della Red Bull dal monegasco della Ferrari, che non guarda più al distacco dal campione del Mondo in carica, oltretutto padrone di casa visto che domenica si corre il Gp d'Olanda. "Non so quanti punti mi separano da Max - dice Leclerc in conferenza stampa - ho smesso di contarli ma sono tanti. Cercheremo di ottenere il meglio gara dopo gara, ma se devo essere realista è estremamente complicata".

Un distacco che, però, non autorizza la Ferrari a smettere di cercare di ottenere il massimo: "C'è ancora molto per cui lottare, come il titolo costruttori. E ovviamente voglio arrivare più in alto possibile nel Mondiale". Dopo Spa, infatti, Leclerc è scivolato al terzo posto in classifica piloti, superato dall'altro pilota della Red Bull Sergio Perez. L'obiettivo è il gradino più alto del podio, a partire dalla gara di casa di Verstappen: "In generale continuerò a spingere fino alla fine. Possiamo vincere qui, sarà bello: i tifosi olandesi sono molto passionali".

Più ottimista, invece, Carlos Sainz: "Torneremo al livello che avevamo prima della pausa. Stiamo imparando tanto gara dopo gara, da parte mia penso che il team abbia prodotto una macchina molto forte, questo era l'obiettivo per lottare al vertice e per le prime posizioni in griglia. Ci sono delle cose in cui possiamo migliorare e crescere. Abbiamo un team sereno e solido, e questo ci permetterà di fare un ulteriore passo in avanti che ci permetterà di lottare per le singole gare e magari per il titolo".

L'obiettivo, insomma, è dimostrare che il distacco dalla Red Bull non corrisponde a quello registrato in Belgio: "Possiamo imparare qualcosa da un weekend difficile come quello di Spa: è la prova di come un fine settimana sbagliato possa cambiare le valutazioni. In tutte queste gare siamo stati sempre vicini, spero non vedremo più un gap così ampio con la Red Bull. Possiamo lottare per la pole e per la vittoria su questo circuito".