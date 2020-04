Formula 1, la Ferrari festeggia la vittoria nel GP virtuale con le bandiere a Maranello

FEDELI ALLA TRADIZIONE

Certe cose non cambiano mai. Nonostante il campionato di Formula 1 sia fermo a causa dell'emergenza coronavirus, la Ferrari non ha voluto rinunciare alle tradizioni e ha celebrato il trionfo di Charles Leclerc nel GP virtuale di Melbourne esponendo la bandiera tricolore accanto a quella rossa con lo stemma del Cavallino all'ingresso del quartier generale di Maranello. Esattamente come accade per ogni vittoria "reale" in pista.

Lo scatto è stato postato sui profili social di Ferrari Esports, la divisione della Ferrari Driver Academy che si occupa delle competizioni virtuali. Il giusto modo per festeggiare la prima vittoria dell'anno della Rossa, in attesa di poter tornare il prima possibile a far rombare anche i motori.

Vedi anche Formula 1 F1 Virtual Gp, Leclerc vince la gara in Australia