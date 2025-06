Formula 1, Hamilton si schiera: “Credo in Vasseur, voglio che resti: sono in Ferrari anche per lui”

“Purtroppo il team non vuole che se ne parli troppo ma abbiamo avuto dei problemi che ci hanno danneggiato da metà gara in poi" ha precisato il pilota inglese. "L’ho anche comunicato via radio, non ho mai provato qualcosa di così brutto così a lungo per una gara. Sapere che ci fosse un problema però è un sollievo, quando l’ho scoperto non mi sono sentito così male con me stesso. Critiche a Vasseur? Non è mai bello, adoro lavorare con lui ed è uno dei motivi per cui sono qui. Al momento le cose non sono perfette, ma io sono qui per lavorare con il team e credo in lui. Trovare un punto d’incontro con il nuovo team è la sfida, tutti stanno lavorando in questa direzione. La mia prima vittoria in Formula 1 in questa pista è stata davvero epica, ricordo di aver lottato per avere la stessa quantità di carburante di Alonso ai tempi”.