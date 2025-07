MotoGP, a Misano torna la tribuna Aprilia

Sabato 13 e domenica 14 settembre lo spettacolo della MotoGP torna sul Misano World Circuit per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, un appuntamento imperdibile, in occasione del quale torna anche la Tribuna Aprilia, dedicata a tutti gli appassionati di MotoGP e ai supporter del marchio più italiano che ci sia. La Tribuna Aprilia è uno spazio esclusivo, riservato ai veri appassionati e creato per assaporare le emozioni della MotoGP nella maniera più coinvolgente, e offrire così un’esperienza unica e memorabile. Ai fan di Aprilia sarà riservato un intero settore della Tribuna B coperta, con posti numerati e una serie di comodi servizi, per vivere in totale relax l’appuntamento romagnolo con la MotoGP. Gli ospiti della tribuna godranno del parcheggio dedicato e dotato di guardaroba, sia per chi arriverà al Misano World Circuit in auto, sia per chi decidesse di raggiungere la Riviera Adriatica in sella alla propria moto.