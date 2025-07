"U.S. Cremonese comunica di aver ceduto i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Quagliata al Real Club Deportivo de La Coruña. L'esterno mancino, in grigiorosso dall'estate del 2022, ha giocato un totale di 72 gare in maglia Cremo tra Serie A, Serie B e Coppa Italia". Così il club grigiorosso in una nota.