Formula 1, Hamilton: “GP di Ungheria favorevole alle Redbull”    

GP UNGHERIA

Secondo Lewis Hamilton il circuito sul quale andrà in scena il prossimo Gran Premio di Ungheria è uno “in cui la Red Bull normalmente fa molto bene quindi non sarà facile. Sarà una battaglia molto serrata”. Il compagno di scuderia, Valtteri Bottas, parla invece del rinnovo di contratto con la Mercedes: “Ne stiamo ancora discutendo, ma sono confidente su una conclusione felice”. Verstappen: “Siamo molto competitivi nei settori a bassa velocità. Le Mercedes, però. sono più forti: difficile batterle, devo essere realista”. Formula 1, piloti pronti per la terza tappa Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

È un Lewis Hamilton che non si vede particolarmente favorito in vista del prossimo Gran Premio di Ungheria che si disputerà sul circuito dell’Hungaroring. Il campione del mondo britannico non si sente molto ottimista riguarda la prova della sua Mercedes: “È un circuito in cui la Red Bull normalmente fa molto bene quindi non sarà facile. Questa è una pista completamente diversa da quella in Austria e sarà importante avere una vettura equilibrata. La Red Bull sarà una grande avversaria su questo circuito. Dovrebbe andare bene per loro questa pista, quindi sarà una battaglia molto serrata”.

Hamilton ha poi ammesso che non vedere il pubblico, sempre caloroso all’Hungaroring, è sicuramente strano e, proiettandosi a quel che sarà a Silverstone (Gran Bretagna), dice: “Sarà una prova speciale per me, perché sarà il mio GP di casa, ma non ci saranno i tifosi. È una cosa a cui devo ancora abituarmi. Spero davvero che in questo campionato ci sia la possibilità di godere di qualche weekend con i supporters, che danno tanta energia”. Valtteri Bottas, compagno di scuderia di Hamilton, parla invece del suo rinnovo di contratto con la scuderia tedesca: “Non posso dire che abbiamo iniziato a parlarne perché con queste tre gare di fila non abbiamo firmato nulla. Spero di non aver aspettare troppo, ma le cose sembrano essersi messe bene”.

Queste invece le parole di Max Verstappen: “Il fatto è che eravamo sullo stesso tracciato due volte, quindi è difficile dire dove siamo. Le prestazioni a bassa velocità sono buone, questo mi rende fiducioso. Siamo molto competitivi nei settori a bassa velocità, il che è positivo”. L’olandese della Red Bull prosegue: “L’auto era un po’ imprevedibile il primo fine settimana, ma il secondo fine settimana ero completamente soddisfatto e mi sentivo a mio agio. Ma l’auto sta ancora migliorando. Darò il massimo e vediamo quanto siamo vicini. Ma sarà difficile battere la Mercedes”.

In conferenza stampa ci sono anche i due piloti della McLaren. Secondo Carlos Sainz, futuro ferrarista, “un’auto può cambiare da un anno all’altro, sia Racing Point che Ferrari. Il bello è che la F1 non si ferma, non sono preoccupato per quello che succede adesso perché in un anno tutto può cambiare. Il mio obiettivo quest’anno è fare del mio meglio alla McLaren e non penso a cosa accadrà alla Ferrari. Alla fine della stagione mi concentrerò sulla Ferrari e spero che andrà meglio di quest’anno”. Lando Norris si sente meglio in vista del prossimo weekend. “Ci sono un paio di cose in termini di comfort che ho cambiato per il secondo Gran Premio dal punto di vista della posizione di guida, in cui mi sentivo molto più a mio agio”.