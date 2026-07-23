Tour de France, Carapaz: "Vittoria sofferta e lottata, la dedico alla mia famiglia"

"Ci ho provato tante volte e vincere una tappa, oggi è stata una giornata complicata e sono stato attento a tutti gli attacchi. Sono riuscito ad entrare nel gruppo di testa, e poi ho fatto l'attacco decisivo e gli ultimi metri si adattavano alle mie caratteristiche, ho attaccato un paio di volte ed è bello godersi questa vittoria molto sofferta e lottata. Ogni anno è sempre più difficile festeggiare sulle strade del Tour", ha aggiunto l'ecuadorianmo del team Ef Education EasyPost.