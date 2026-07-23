Bologna, porte girevoli in difesa: via Lucumi e altri due, ecco i possibili rinforzi

Il Bologna potrebbe cambiare gran parte dei suoi interpreti in difesa. Al momento il mercato rossoblu orbita intorno alla possibile partenza di Jhon Lucumi, che come specificato dall'amministratore delegato Fenucci, è pronto a fare le valigie in caso di offerta congrua. Oltre al colombiano, anche Ilic (classe 2003) e Nicolò Casale sarebbero pronti a salutare. A quel punto, il primo nome per sostituire i partenti potrebbe essere Rosen Bozhinov, classe 2005 bulgaro attualmente di proprietà del Pisa. In alternativa restano vive le piste che portano a Fedde Leysen e Lorenzo Pirola.