Formula 1, GP Francia: Verstappen prova la pole, Sainz e Leclerc inseguono

Miglior tempo del campione in carica nel terzo ed ultimo turno di prove libere del dodicesimo appuntamento del Mondiale

© Getty Images Max Verstappen brilla nel turno di prove libere che precede le qualifiche e stacca il miglior tempo davanti alle due Ferrari: 354 millesimi rifilati a Carlos Sainz (che partirà comunque dal fondo per cambio power unit), addirittura 637 a Charles Leclerc. Alle spalle dei primi tre chiude Lewis Hamilton, con un ritardo però prossimo al secondo pieno (983 millesimi). Risale la classifica Sergio Perez che occupa la quinta casella della classifica ma rimane ad un secondo e 21 millesimi dal proprio compagno di squadra.

Non fa sconti, Max Verstappen. Dopo un venerdì a tinte rosse, il turno che introduce alle qualifiche modifica in modo sostanziale gli equilibri in vista della caccia alla pole position, per la quale è ora il pilota olandese il naturale favorito. Si fa quindi un po' più in salita il cammino dello "sfidante" Leclerc il quale - ammesso e non concesso che il suo compagno di squadra sia d'accordo - non potrà contare sull'appoggio di Sainz nel provare a mettere in difficoltà Max al via, visto che Carlos scatterà comunque dal fondo dello schieramento a causa del pasaggio alla quarta power unti stagionale. Il tracciato del Paul Ricard concede buone chances di rimonta, ma la penalità sembra proprio laciare a Verstappen ed a Leclerc il compito di giocarsi la vittoria nel GP che apre la seonda parte del Mondiale. Scarsissime chances di pole position sembrano averle i piloti Mercedes e Sergio Perez: il messicano è quinto alle spalle di Hamilton e davanti a George Russell ma il ritardo dei tre in configurazione-qualifica è pesante e si attesta intorno al secondo pieno (da Verstappen, naturalmente).

Risale posizioni e chiude il terzo turno di prove libere in settima posizione Fernando Alonso che regala qualche sorriso in più al team Alpine dopo un venerdì a tinte fosche. Il due volte iridato incassa un distacco di un secondo e 233 millesimi dalla vetta e precede un Alexander Albon decisamente in forma da qualche gran premio (buono tra l'altro anche il dodicesimo tempo di Nicholas Latifi con la Williams gemella).

Lando Norris e Yuki Tsunoda chiudono la top ten, con i rispettivi compagni di squadra Daniel Ricciardo undicesimo e Pierre Gasly tredicesimo. A proposito di piloti di casa, prosegue il weekend da incubo di Esteban Ocon che, sull'asfalto amico appunto, non riesce a schiodasri dalle ultime posizioni e non va oltre il diciassettesimo tempo.