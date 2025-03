Formula 1, Domenicali confermato presidente e Ceo fino al 2029: "Onorato di continuare a guidare questo sport incredibile"

Alla vigilia del via della stagione del Mondiale di Formula 1 con il GP d'Australia sul circuito di Melbourne, arriva l'annuncio della conferma di Stefano Domenicali in qualità di presidente e Ceo del Circus fino al 2029. L'ex team principal Ferrari dal 2008 al 2014 ricopre questo ruolo dal 1° gennaio 2021. Domenicali, si legge nel comunicato "è stato determinante nel guidare la Formula 1 verso nuovi successi trasformandola nello sport globale che è oggi. La Formula 1 ha registrato una crescita incredibile e un aumento dell'interesse e della domanda per le sue gare in tutto il mondo". "Sono onorato di continuare a guidare questo sport incredibile, che amo e che ha fatto parte della mia vita fin dall'infanzia e grato al Liberty Media Team per la fiducia - le parole di Domenicali - Insieme continueremo a soddisfare al meglio le esigenze dei nostri tifosi che sono il cuore pulsante di tutto ciò che facciamo. La passione, l'energia e l'adrenalina sono il carburante che mi spinge ogni giorno a dare il mio meglio alla Formula 1".