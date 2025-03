Melbourne calling: Tutti i rookie all'assalto del Mondiale, Antonelli è già da podio?

Ma andiamo con ordine e partiamo dai rookie cento per cento: Antonelli, Bortoleto e Hadjar. Già ad elencarli, un buon "armchair enthusiast" della Formula Uno capisce che si tratta di tre debuttanti molto diversi tra di loro a livello di chances nella stagione del debutto: a favore dell'italiano ovviamente. Tanto che nessuno degli osservatori più attenti e di lungo corso se la sentirebbe di escludere a priori una chance da podio australiano per il diciottenne Kimi, soprattutto pensando all'alto grado di probabilità storica di una classifica a sorpresa nel primo o nei primi GP di una nuova stagione, con le forze in campo ancora in assestamento. Ecco, questo è ciò che chiamiamo pressione e - anche se Antonelli fa mostra di non avvertirne il peso - noi ad ogni buon conto preferiamo non aggiungerne altra. Quindi passiamo oltre.