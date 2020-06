Formula 1, Bottas sicuro: "La Mercedes non sta considerando Vettel"

"Ogni anno è la stessa cosa. Trovo divertente che anche senza aver disputato una gara, ci sia gente che vuole il mio sedile. Mi fa ridere, ma non sento alcuna pressione. Ho chiari i miei obiettivi per questa stagione". Valtteri Bottas non ha paura della possibile concorrenza di Sebastian Vettel in uscita dalla Ferrari. "Con Mercedes - dice a a 'Sky F1 Vodcast' - siamo sempre stati molto onesti sulle situazioni contrattuali e ho ricevuto un chiaro messaggio che non stanno considerando Vettel. Quindi posso stare tranquillo e non preoccuparmi di questo". Bottas, in Mercedes dal 2017 sempre con contratti annuali, ha ottenuto con la scuderia tedesca 7 vittorie e 11 pole position in tre campionati, aiutando la squadra a conquistare il Mondiale costruttori.