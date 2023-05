Formula 1, Alonso: "Accordo Aston Martin-Honda per il 2026? Non so se correrò ancora"

FORMULA 1

Il pilota spagnolo: "Mentirei se dicessi di sapere se avrò ancora le motivazioni per gareggiare"

© afp L'accordo tra la Honda e la sua Aston Martin per la fornitura di power unit a partire dalla stagione 2026 potrebbe convincerlo a rimanere, ma per Fernando Alonso tutto questo non avrà comunque un peso determinante nella scelta sul suo futuro in Formula 1. Il "cosa fare da grande" è il grande punto di domanda nella testa del pilota spagnolo che il prossimo 29 luglio compirà 42 anni. Soprattutto quando lo sguardo si posa così in là nel tempo: "Non so cosa farò nel 2026, mentirei se dicessi di saperlo. Mi sento fresco, in forma e veloce, e mi piacerebbe continuare, ma arriverà un giorno in cui non sentirò più le motivazioni o non mi sentirò veloce e sarò il primo ad appendere il casco al chiodo".

Questo dipenderà in gran parte dalla competitività della Aston Martin e dalle motivazioni del pilota asturiano. Lo spagnolo ha poi smentito di avere problemi con la Honda: "Manca ancora tanto al 2026 e preferisco concentrarmi su Monaco, su questa stagione e sulla prossima, magari per il titolo. Correre con Honda non sarà un problema, so che non è andata bene l'ultima volta, ma hanno dimostrato di avere un pacchetto molto forte. In più ci sarà un regolamento nuovo, e quindi sarà un progetto entusiasmante".