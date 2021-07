Formula 1, addio a Carlos Reutemann: muore a 79 anni l'ex pilota Ferrari

FORMULA 1

L'argentino si è spento dopo 4 anni di lotta col cancro: 12 GP vinti in carriera, di cui 5 con la Ferrari tra il 1977 e il 1978

La Formula 1 piange la scomparsa di Carlos Reutemann. L'ex pilota argentino è morto a 79 anni, dopo una lunga battaglia con un cancro al fegato, che lo aveva colpito nel 2017. Da martedì si trovava ricoverato in terapia intensiva in un ospedale di Santa Fe e i medici avevano fatto sapere che le sue condizioni erano molto serie, a causa della comparsa di alcune emorragie intestinali. Ad annunciarne il decesso è stata la figlia: "Papà se n'è andato in pace e dignità dopo aver combattuto come un campione con un cuore forte e nobile, che lo ha accompagnato fino alla fine - il messaggio di Cora Reutemann - Sono orgogliosa e benedetta per il padre che ho avuto. So che mi accompagnerà ogni giorno della mia vita fino a quando non ci incontreremo di nuovo nella casa del Signore". Getty Images

Reutemann è stato pilota di Formula 1 dal 1972 al 1982, correndo prima per la Brabham, poi per Ferrari, Lotus e Williams e disputando in tutto 146 gare. Cinque delle sue dodici vittorie iridate sono arrivate proprio con la scuderia del Cavallino, tra il 1977 e il 1978. Il suo miglior risultato in carriera è stato però il 2° posto nel mondiale 1981 a bordo della Williams, quando chiuse la stagione alle spalle di Nelson Piquet. Chiusa la carriera da pilota, con due partecipazioni anche al mondiale Rally, Reutemann cominciò quella di politico, fino a diventare senatore in Argentina, carica che ricopriva ancora al momento della morte.