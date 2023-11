Figuraccia Sainz: vince un torneo di golf a Las Vegas, ma fa cadere il trofeo sul podio

L'INCONVENIENTE ALLA VIGILIA DEL GRAN PREMIO

Il pilota della Ferrari si è cimentato nella NetflixCup insieme al golfista professionista Justin Thomas distruggendo il premio durante i festeggiamenti

Formula 1: Sainz vince la Netflix Cup di golf, ma rompe il trofeo durante i festeggiamenti













































© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il week-end di Las Vegas deve ancora iniziare, ma Carlos Sainz ha già avuto modo di festeggiare. Se non fosse che il trofeo gli è sfuggito dalle mani e si è rotto. Non si tratta ovviamente di Formula 1, ma della Netflix Cup, competizione di golf che ha visto i piloti gareggiare in compagnia dei professionisti del gol inseriti nel circuito Pga. L'evento, andato in scena al Wynn Golf Club, ha visto l'atleta della Ferrari imporsi in compagnia di Justin Thomas con il quale ha festeggiato sul podio.

Dopo che il giocatore americano ha versato lo champagne e bevuto dalla stessa, è arrivato il momento del pilota spagnolo che è riuscito nell'impresa di far cadere il premio e romperlo. Chissà se sarà di buon auspicio per la gara in programma domenica 19 novembre e se, come accaduto sul green del Nevada, ci sarà la possibilità di superare Pierre Gasly che, in coppia con Tony Finau, si è dovuto arrendere all'ultima buca nella gara "closest-to-pit".

Non sono mancati i momenti di tensione con l'incursione di alcuni animalisti della "People for the Ethical Treatment of Animals" (PETA) che hanno manifestato contro l'evento, mentre al primo tee, quattro giocatori sono partiti contemporaneamente e poi sono corsi verso le loro golf cart, seguendo il “percorso di gara” (invece dell’apposito percorso) invadendo il fairway per raggiungere le loro palle. Nel trambusto per raggiungere il campo di gara, il golfista Rickie Fowler ha guidato il cart con il pilota di F1 Lando Norris come passeggero invertendo letteralmente i ruoli.

