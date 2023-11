Ferrari, nuovo look in stile anni '70 per il weekend di Las Vegas

F1

Dettagli bianchi sulla livrea della SF-23 per la gara in programma tra poco più di una settimana: il rimando è all'epoca d'oro della F1 negli Stati Uniti

La Ferrari visse nei primi anni della Formula 1 in America alcune delle sue pagine più memorabili, con Niki Lauda, vincitore di due titoli mondiali (1975 e 1977) nonché di un Gran Premio a Watkins Glen nel 1975, ma anche con Clay Regazzoni, primo a Long Beach nel 1976, Carlos Reutemann, re a Watkins Glen 1978, e con Gilles Villeneuve che nel 1979 fece sua sia la corsa di Long Beach sia quella di Watkins Glen con la mitica 312 T4. A quei tempi sulla carrozzeria delle Ferrari oltre al rosso c’era appunto molto bianco, che la Scuderia ha deciso di riscoprire in occasione del ritorno a Las Vegas. Fondamentale nella realizzazione di questa particolare grafica è stata la collaborazione con i partner della Scuderia, che hanno accettato di modificare i propri colori per sposare il progetto, e in particolare con Puma che ha curato tute e divise del team.

L'ultima volta che la F1 corse a Las Vegas fu nel 1982 e a vincere fu Michele Alboreto con la Tyrrell. Anche all'epoca, come quest'anno, il calendario iridato prevedeva 3 GP negli Stati Uniti (Long Beach, Detroit e appunto Vegas).