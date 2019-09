Festa Ferrari in piazza Duomo a Milano: attesa una marea rossa

Mancano poche ore al grande evento "90 Anni di Emozioni", organizzato da ACI (Automobile Club d'Italia) per celebrare la novantesima edizione del Gran Premio d'Italia. Ospite d'onore la Scuderia Ferrari, che compie quest'anno 90 anni dalla sua fondazione. A partire dalle ore 17 (apertura varchi di sicurezza 16.30, ingresso gratuito) in Piazza Duomo ad attendere gli appassionati ci sarà un programma ricchissimo. Si alterneranno sul palco, infatti, ospiti illustri e piloti di ogni epoca, dai fuoriclasse del passato, alle promesse del futuro, fino agli attuali titolari Sebastian Vettel e Charles Leclerc, fresco vincitore del suo primo Gran Premio la scorsa domenica a Spa-Francorchamps, accompagnati dal Team Principal Mattia Binotto. Il pubblico potrà anche ammirare una collezione di vetture in esposizione e in movimento, grazie alla parata che si snoderà fino sul sagrato. A rappresentare ACI ci sarà il presidente Angelo Sticchi Damiani, che da anni lavora per la promozione dell'automobilismo in Italia, mentre per AC Milano e SIAS (Società Incremento Automobilismo e Sport), organizzatore storico del GP d'Italia, ci saranno rispettivamente Geronimo La Russa e Giuseppe Redaelli. Nel cuore di Milano verranno ricordate le 89 edizioni della gara tricolore disputate fino a qui, una corsa storica che e' parte del calendario internazionale da ben prima dell'istituzione del Campionato mondiale di Formula 1. La lista dei piloti presenti si allunga di giorno in giorno. Ad oggi hanno confermato la loro presenza Mario Andretti, Alain Prost, Jean Alesi, Gerhard Berger, Renè Arnoux, Arturo Merzario, Eddie Irvine, Mika Salo, Luca Badoer, Ivan Capelli, Giancarlo Fisichella, Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi e Felipe Massa. Per la Ferrari Driver Academy (FDA) Giuliano Alesi, Callum Ilott, Mick Schumacher, Marcus Armstrong, Robert Shwartzman, Enzo Fittipaldi e Gianluca Petecof.

FERRARI STORE CITY RACE TORNA A MILANO

Ferrari Store City Race torna a Milano, da venerdì 6 a domenica 8 settembre, con incontri e simulazioni di racing per far vivere a tutti i ferraristi delle giornate da campioni.

L’appuntamento, all’insegna della passione per il motorsport, sarà anche l’occasione per proseguire i festeggiamenti per il 90° di Scuderia Ferrari e del Gran Premio d'Italia a Monza, che prenderanno il via mercoledì 4 settembre proprio a Milano. In quella giornata i piloti titolari Sebastian Vettel e Charles Leclerc visiteranno il Ferrari Store di Via Berchet.

Nel weekend, un programma fitto di appuntamenti, che vedrà anche la presenza domenicale dei piloti della Ferrari Driver Academy, accoglierà tutti i tifosi nel Village che verrà allestito a partire dalla prestigiosa Galleria Vittorio Emanuele II, dove gli appassionati di F1 potranno posare per delle foto di fronte alla monoposto SF90 di Scuderia Ferrari a ritirarle successivamente nell’adiacente Ferrari Store.

I più grandi potranno vivere le emozioni di guida mettendosi alla prova con i simulatori Ferrari, posare per un photo-booth ambientato indossando prodotti Scuderia Ferrari Collection e partecipare a un concorso a premi.

Immancabili le attività pensate anche per i piccoli piloti di domani: un’area giochi allestita da LEGO che organizzerà anche workshop nelle giornate di sabato e domenica dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00 , una pista radiocomandata e una pista per monopattini, che sarà inoltre riservata a un divertente corso di sicurezza stradale nelle giornate di sabato e domenica, dalle 16.00 alle 19.00.

Un allestimento speciale dello Store richiamerà le mostre “90 Years" e “Hypercars", le esposizioni visitabili presso il Museo Ferrari di Maranello.

Tutti gli ospiti potranno naturalmente tifare Scuderia Ferrari presso lo Store, dove saranno trasmesse le qualifiche e la gara del Gran Premio di Monza.

Ferrari Store City Race si terrà venerdì 6 settembre (dalle ore 14.00 alle 20.00), sabato 7 e domenica 8 settembre (dalle 10.00 alle 20.00).