Atletica: da Jacobs a Tamberi, spedizione azzurra record a Birmingham

Una spedizione azzurra da record quella comunicata dal dt Antonio La Torre e che partirà per i prossimi europei di atletica di Birmingham in programma dal 10 al 16 agosto. Sono 132 gli atleti italiani (a Roma 2024 erano stati 116), di cui 70 uomini e 62 donne per la nazionale di atletica più numerosa di sempre. Fanno parte del gruppo molte delle medaglie d'oro individuali della passata edizione casalinga: Marcell Jacobs (100), Nadia Battocletti (5000/10.000), Yeman Crippa (a Birmingham nei 10.000), Gianmarco Tamberi (alto), Leonardo Fabbri (peso), Sara Fantini (martello), Antonella Palmisano (marcia). Spiccano poi le presenze dell'oro olimpico a Tokyo 2021 nella marcia, Massimo Stano, del bronzo a Parigi 2024 nel triplo, Andy Diaz, e il campione del mondo del salto in lungo, Mattia Furlani. I più giovani a partire con l'Italia sono il quattrocentista Mohamed Soudassi e la duecentista Elena Cambiolo, non ancora 20enni, il più esperto è Daniele Meucci, 40 anni, campione d'Europa di maratona nel 2014, alla sua ottava partecipazione alla rassegna continentale.